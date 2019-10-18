Из хоккейного клуба «Ростов» уходит нападающий



Один из игроков покидает хоккейный клуб «Ростов». Об уходе нападающего Максима Субботина стало известно утром 22 октября.



Спортсмен перешёл в состав «кондоров» только в 2019 году, его контракт был подписан до конца сезона. Что стало причиной его ухода — пока не известно.



Максим родился в Екатеринбурге, где и начал заниматься хоккеем. На лёд он вышел в возрасте восьми лет. После Екатеринбурга играл в Тюмени, затем - в Кургане, Смоленске, Саранске и Пензе. В Высшей хоккейной лиге он дебютировал в 2014 году за клуб «Зауралье». Часть сезона-2019/2020 провёл в составе «Ростова». Ещё нет информации о том, в какой клуб перейдёт 25-летний Максим Субботин.