Футболисты и тренеры клуба «Ростов» рассказали, за кого они будут болеть в ЧМ

Фото: ФК Ростов

Футболисты и тренеры клуба «Ростов» рассказали, за какие страны будут болеть на предстоящем чемпионате мира. Нападающий Тимур Сулейманов заявил, что будет поддерживать Францию. Кирилл Щетинин, Иван Комаров и их тренер Михаил Осинов выразили симпатию к Аргентине. Давид Семенчук выразил поддержку Испании, а Дмитрий Чистяков выбрал сборную Азербайджана. Игрок с улыбкой отметил, что его выбор обусловлен любовью к азербайджанскому плову.Чемпионат мира по футболу начнется 11 июня, и впервые в истории турнира соревнования примут сразу три страны: США, Мексика и Канада. Матчи пройдут на 16 стадионах в 16 разных городах Северной Америки. В турнире участвуют 48 команд, которые разбиты на 12 групп по четыре команды в каждой.Последний раз сборная России участвовала в чемпионате мира по футболу в 2018 году, когда турнир проходил в России, и российская команда выступала в роли хозяев.