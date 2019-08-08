К тренировкам ХК «Ростов» присоединились два новых игрока



К тренировкам хоккейного клуба «Ростов» присоединились два новых игрока. Данил Кудашев и Ранис Миргалиев прибыли на просмотр, чтобы показать свои силы. Информацию об этом передает пресс-служба клуба.



Одним из присоединившихся игроков стал 22-летний вратарь Данил Кудашев из команды города Курганинск «Юниор». Молодой хоккеист имеет большой опыт игры. В разное время он выступал за пермский «Молот», омский «Авангард», ярославские «Локо-Юниор» и «Локомотив».



21-летний Ранис Миргалиев – нападающий команды «Темиртау». До этого клуба он был игроком нефтекамских клубов «Торос» и «Батыр», а также уфимского «Топара».



Донскую команду сформируют по результатам просмотров. Кудашев и Миргалиев смогут стать игроками «Ростова», если покажут хорошую игру.