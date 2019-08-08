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К тренировкам ХК «Ростов» присоединились два новых игрока

К тренировкам ХК «Ростов» присоединились два новых игрока
К тренировкам хоккейного клуба «Ростов» присоединились два новых игрока. Данил Кудашев и Ранис Миргалиев прибыли на просмотр, чтобы показать свои силы. Информацию об этом передает пресс-служба клуба.

Одним из присоединившихся игроков стал 22-летний вратарь Данил Кудашев из команды города Курганинск «Юниор». Молодой хоккеист имеет большой опыт игры. В разное время он выступал за пермский «Молот», омский «Авангард», ярославские «Локо-Юниор» и «Локомотив».

21-летний Ранис Миргалиев – нападающий команды «Темиртау». До этого клуба он был игроком нефтекамских клубов «Торос» и «Батыр», а также уфимского «Топара».

Донскую команду сформируют по результатам просмотров. Кудашев и Миргалиев смогут стать игроками «Ростова», если покажут хорошую игру.

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