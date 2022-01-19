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Капитан ГК «Ростов-Дон» Юлия Манагарова признана лучшим игроком в матче против «Лады»

Капитан ГК «Ростов-Дон» Юлия Манагарова признана лучшим игроком в матче против «Лады»
Капитан гандбольного клуба «Ростов-Дон» признана лучшим игроком выездного матча с тольяттинской «Ладой». За Юлию Манагарову проголосовали больше половины болельщиков (52%).

Напомним, второе поражение донская команда в текущем сезоне потерпела 19 января. С самого начала соперницы вели в счете. К середине тайма ростовчанкам удалось его сравнять. Важную роль в этом сыграл дубль Манагаровой. Однако к концу второго тайма игра набирала обороты. Команды шли мяч в мяч, но на последних минутах «Лада» вырвалась вперед. Матч завершился проигрышем с отставанием в одно очко - 27:26.

Анна Лагерквист заняла второе место (42,5%). Она забила пять мячей, как и Манагарова. Однако капитан, по мнению зрителей, вела игру активнее. На третьем месте оказалась Виктория Борщенко (26%), забившая шесть голов.
Фото: ГК «Ростов-Дон».
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Теги: ГК Ростов-Дон Гандбол

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