Капитан ГК «Ростов-Дон» Юлия Манагарова признана лучшим игроком в матче против «Лады»
Капитан гандбольного клуба «Ростов-Дон» признана лучшим игроком выездного матча с тольяттинской «Ладой». За Юлию Манагарову проголосовали больше половины болельщиков (52%).
Напомним, второе поражение донская команда в текущем сезоне потерпела 19 января. С самого начала соперницы вели в счете. К середине тайма ростовчанкам удалось его сравнять. Важную роль в этом сыграл дубль Манагаровой. Однако к концу второго тайма игра набирала обороты. Команды шли мяч в мяч, но на последних минутах «Лада» вырвалась вперед. Матч завершился проигрышем с отставанием в одно очко - 27:26.
Анна Лагерквист заняла второе место (42,5%). Она забила пять мячей, как и Манагарова. Однако капитан, по мнению зрителей, вела игру активнее. На третьем месте оказалась Виктория Борщенко (26%), забившая шесть голов.