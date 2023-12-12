Юлия Манагарова стала лучшей гандболисткой в матче против «Динамо-Синары»
Болельщики признали капитана «Ростов-Дона» Юлию Манагарову лучшим игроком в матче против «Динамо-Синары». Результаты зрительского голосования «желто-черные» опубликовали на своей странице в социальных сетях.
За Манагарову отдали голоса 66% фанатов. Спортсменка отличилась пятью забитыми мячами в победной игре. На втором месте, по мнению болельщиков, — игрок линии атаки Анна Шапошникова (37% голосов). Гандболистка забила четыре мяча. Тройку лучших замыкает вратарь Анастасия Лагина (28% голосов). Голкипер отразила 8 атак из 21, сделав 38% сейвов.
Встреча с волгоградской командой состоялась на домашней площадке «желто-черных» 10 декабря. В первом тайме гости долго бились почти на равных, однако ближе к перерыву «донские красавицы» вырвались вперед на несколько мячей — 17:14. Во второй половине матча ростовчанок уже было не удержать. Отрыв к концу вечера перевалил за десяток. Итог — 31:18, «дежурная» победа дончанок.