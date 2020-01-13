Юлия Манагарова — лучший игрок матча «Ростов-Дон» - «Университет»



Болельщики клуба «Ростов-Дон» выбрали лучшего игрока матча с «Университетом». Большинство голосов фанаты отдали за правую крайнюю Юлию Манагарову.



Игра состоялась 13 января в донской столице. Ростовчанки одержали разгромную победу со счётом 42:16. Наши девушки утвердили свои позиции с первых минут встречи, закончив первый тайм с результатом 20:8. Когда команды ушли на перерыв, ни у кого не оставалось сомнений, кто станет победителем матча. На сегодняшний день у «Ростов-Дона» нет ни одного проигрыша в российской Суперлиге.



Лучше всех показала себя Юлия Манагарова, которая забросила девять мячей из девяти. В ходе голосования её выбрали сильнейшей почти 60 процентов болельщиков.



Следующий матч для ростовской команды пройдёт 18 января с ЦСКА.