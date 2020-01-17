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Гандболистку Вяхиреву выбрали лучшим игроком матча «Ростов-Дон» - ЦСКА

Гандболистку Вяхиреву выбрали лучшим игроком матча «Ростов-Дон» - ЦСКА
Болельщики выбрали лучшего игрока матча «Ростов-Дон» - ЦСКА. Голосование проходило на официальном сайте донского гандбольного клуба. Сильнейшей назвали правую полусреднюю Анну Вяхиреву.

Игра с ЦСКА закончилась безоговорочной победой спортсменок «Ростов-Дона» со счётом 32:28. Следующий матч пройдёт во Франции, где дончанки сыграют с клубом «Мец». Встреча назначена на 25 января. Через четыре дня пройдёт домашний матч с «Кубанью».

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