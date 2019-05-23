Юлию Манагарову признали лучшей гандболисткой по итогам матча «Ростов-Дон» - «Лада»



Юлию Манагарову признали лучшей гандболисткой в матче «Ростов-Дон» - «Лада». По итогам голосования спортсменка набрала 35,79% голосов болельщиков. Об этом рассказали в пресс-службе донского клуба.



Напомним, в последней игре ростовчанки одержали победу над клубом из Тольятти. По мнению болельщиков, лучше всего себя показали три спортсменки: Юлия Манагарова, Анна Седойкина и Анна Вяхирева. Однако большинство голосов набрала правая крайняя Манагарова – ее поддержали 35,79% фанатов.