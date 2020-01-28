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Юлию Манагарову выбрали лучшим игроком матча «Ростов-Дон» - «Кубань»

Юлию Манагарову выбрали лучшим игроком матча «Ростов-Дон» - «Кубань»
После встречи гандбольных клубов «Ростов-Дон» и «Кубань» на официальном сайте донской команды провели голосование за лучшего игрока матча. Большинство болельщиков признали сильнейшей правую крайнюю Юлию Манагарову. Матч состоялся 29 января в Ростове-на-Дону.

Девушка «распечатала» ворота соперниц на пятой минуте игры. Встреча закончилась разгромной победой «жёлто-чёрных». Дончанки обыграли спортсменок из Краснодарского края со счётом 34:20. Юлия Манагарова показала отличный уровень игры, принеся своей команде безоговорочную победу. За неё проголосовало более 58% процентов фанатов. На втором месте оказалась Анна Сень, на третьем - Анна Седойкина.

В следующем матче «Ростов-Дон» встретится с норвежским «Вайперсом». Игра пройдёт 1 февраля.

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