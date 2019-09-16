Эксперты признали игрока «Ростова» Элдора Шомуродова лучшим бомбардиром сезона



Игрок ФК «Ростов» Элдор Шомуродов стал лучшим бомбардиром сезона по версии экспертов Российской Премьер-Лиги. Вместе с ним первое место разделил футболист клуба «Крылья Советов» Александр Соболев.



С началом нового игрового сезона Элдор показал себя настоящей звездой жёлто-синей команды. Его признавали сильнейшим игроком матчей с «Оренбургом», «Уралом», «Крыльями Советов», «Рубином» и «Локомотивом». В связи с этим его выбрали лучшим футболистом «Ростова» за последние два месяца.



По итогам девятого тура РПЛ специалисты назвали его лучшим бомбардиром сезона.



Элдор Шомуродов — уроженец Узбекистана. Уже с шести лет он занимался спортом, в 11 лет пошёл в академию футбола клуба «Машъал». В 19 лет Элдор стал выступать за основной состав команды.



В начале 2015 года молодой человек перешёл в ташкентский «Бунёдкор», где играл до июня 2017 года. В 2015-м номинировался на звание «Лучшего молодого футболиста Азии».



В состав «Ростова» Шомуродов перешёл в июле 2017 года. В том же году дебютировал на чемпионате России. В июне 2019-го он продлил контракт с клубом сроком на пять лет.