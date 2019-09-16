Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Эксперты признали игрока «Ростова» Элдора Шомуродова лучшим бомбардиром сезона

Эксперты признали игрока «Ростова» Элдора Шомуродова лучшим бомбардиром сезона
Игрок ФК «Ростов» Элдор Шомуродов стал лучшим бомбардиром сезона по версии экспертов Российской Премьер-Лиги. Вместе с ним первое место разделил футболист клуба «Крылья Советов» Александр Соболев.

С началом нового игрового сезона Элдор показал себя настоящей звездой жёлто-синей команды. Его признавали сильнейшим игроком матчей с «Оренбургом», «Уралом», «Крыльями Советов», «Рубином» и «Локомотивом». В связи с этим его выбрали лучшим футболистом «Ростова» за последние два месяца.

По итогам девятого тура РПЛ специалисты назвали его лучшим бомбардиром сезона.

Элдор Шомуродов — уроженец Узбекистана. Уже с шести лет он занимался спортом, в 11 лет пошёл в академию футбола клуба «Машъал». В 19 лет Элдор стал выступать за основной состав команды.

В начале 2015 года молодой человек перешёл в ташкентский «Бунёдкор», где играл до июня 2017 года. В 2015-м номинировался на звание «Лучшего молодого футболиста Азии».

В состав «Ростова» Шомуродов перешёл в июле 2017 года. В том же году дебютировал на чемпионате России. В июне 2019-го он продлил контракт с клубом сроком на пять лет.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.