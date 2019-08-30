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Эксперты признали форварда «Ростова» Шомуродова лучшим игроком матча с «Локомотивом»

Эксперты признали форварда «Ростова» Шомуродова лучшим игроком матча с «Локомотивом»
Нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов стал лучшим игроком матча с «Локомотивом». Такое решение приняли эксперты «Матч Премьер». Об этом рассказали в пресс-службе Российской Премьер-лиги.

Молодой человек в который раз удостоился звания лучшего. За Элдора голосовали болельщики после матчей с «Рубином», «Оренбургом», «Уралом» и «Крыльями Советов».

Напомним, игра «Ростов» - «Локомотив» прошла 31 августа в Москве. Дубль Шомуродова принёс донскому клубу победу.

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