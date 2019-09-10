Нападающий Элдор Шомуродов стал лучшим игроком «Ростова» за последние два месяца



Болельщики назвали нападающего «Ростова» Элдора Шомуродова лучшим игроком за последние два месяца. Такой выбор фанаты сделали, поучаствовав в голосовании на официальном сайте клуба.



Молодого человека уже несколько раз называли сильнейшим футболистом «жёлто-синих». Наибольшее количество голосов болельщиков он получил после матчей с «Оренбургом», «Уралом», «Крыльями Советов», «Рубином» и «Локомотивом». В матче с «железнодорожниками» Элдор принёс своей команде победу, забив два гола за один матч. Лучшим его признавали даже эксперты «Матч Премьер».



Вторым в списке по результатам июля-августа стал Роман Ерёменко.