Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Нападающий Элдор Шомуродов стал лучшим игроком «Ростова» за последние два месяца

Нападающий Элдор Шомуродов стал лучшим игроком «Ростова» за последние два месяца
Болельщики назвали нападающего «Ростова» Элдора Шомуродова лучшим игроком за последние два месяца. Такой выбор фанаты сделали, поучаствовав в голосовании на официальном сайте клуба.

Молодого человека уже несколько раз называли сильнейшим футболистом «жёлто-синих». Наибольшее количество голосов болельщиков он получил после матчей с «Оренбургом», «Уралом», «Крыльями Советов», «Рубином» и «Локомотивом». В матче с «железнодорожниками» Элдор принёс своей команде победу, забив два гола за один матч. Лучшим его признавали даже эксперты «Матч Премьер».

Вторым в списке по результатам июля-августа стал Роман Ерёменко.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.