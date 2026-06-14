Волонтеры спасли двух брошенных в лесу породистых собак от верной гибели

Фото: Ольга Мосиюк

Вопиющий случай жестокого обращения с животными произошел в Ростовской области. Волонтеры спасли двух породистых собак – питбуля и бультерьера, которых бросили умирать в лесополосе между Шахтами и Новошахтинском в условиях экстремальной жары.Директор реабилитационного центра «Святобор» Ольга Мосиюк, рассказавшая об этом инциденте, назвала произошедшее проявлением «спокойного и равнодушного» отношения людей, которое могло привести к неминуемой гибели животных.Инцидент произошел в день, когда температура воздуха поднималась до +30 градусов. Собаки были найдены привязанными к дереву без воды и еды. Их заметила девушка по имени Анастасия, которая ехала на велосипеде к своей бабушке через лесополосу. Ее внимание привлек выезжавший из леса автомобиль, что показалось необычным для этой местности. Решив выяснить, что происходит, Анастасия отправилась в глубь посадки и обнаружила двух белых породистых собак.Девушка не осталась равнодушной: она позвонила в службу спасения, специалисты которой помогли ей связаться с реабилитационным центром «Святобор». Ольга Мосиюк, узнав о случившемся, немедленно выехала на место.- Несмотря на свой угрожающий вид, питомцы оказались очень дружелюбными, – рассказала Ольга Мосиюк.По ее словам, собаки были настолько измождены жаждой, что буквально «ели» воду, а один из них даже пытался искупаться в миске.- Вот так спокойно и равнодушно обрекли на страшную смерть двух невинных животин, – говорит Ольга Мосиюк. – Совершенно адекватные, мальчишка-питбуль и девочка-бультерьер! За что? Я не могу назвать хозяев людьми, но я хочу взглянуть им в глаза, кто больше человек?! Пес, который орал, когда от него отводили подругу, или эти «владельцы», которые выбросили, как ненужный хлам, своих питомцев?К моменту спасения питбуль, молодой полностью белый пес с желтым пятном на боку и клеймом, был достаточно худым. У девочки-бультерьера, также белой и молодой, была опухшая морда, предположительно, от укуса насекомого.Сейчас для спасенных животных уже найдено решение: питбуль отправлен на передержку, а бультерьер находится в приюте «Святобор», где ему окажут необходимую помощь.