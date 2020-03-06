Эксперты назвали Романа Ерёменко лучшим игроком матча «Ростов» - ЦСКА



Эксперты Российской Премьер-Лиги выбрали лучшего игрока матча «Ростов» - ЦСКА. По традиции сильнейший игрок сразу после встречи получил награду. После матча с москвичами её вручили полузащитнику Роману Ерёменко.



В середине первого тайма футболист забил гол в ворота ЦСКА красивым дальним ударом — отрикошетив от перекладины, мяч опустился за линию ворот москвичей. Этим голом Роман реабилитировался после незабитого пенальти.



Домашняя встреча закончилась победой «жёлто-синих» со счётом 3:2. В составе «Ростова» также отличились полузащитники Ивелин Попов и Павел Мамаев. В турнирной таблице РПЛ донская команда остаётся на третьей строчке.



Следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут 15 марта. «Жёлто-синие» дома примут московский «Локомотив».

