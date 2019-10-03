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Эксперты РПЛ признали Байрамяна лучшим игроком матча «Ростов» - ЦСКА

Эксперты РПЛ признали Байрамяна лучшим игроком матча «Ростов» - ЦСКА
Хорен Байрамян стал лучшим игроком матча «Ростов» - ЦСКА по версии Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Москве 6 октября. Для «жёлто-синих» матч с армейцами закончился победой со счётом 3:0.

Полузащитник Хорен Байрамян уже в первом тайме оформил дубль, гарантировав выигрыш своему клубу. На 12-й минуте он открыл счёт в игре, приняв подачу Норманна и пробив по воротам соперникам. Незадолго до перерыва он сделал ещё один результативный удар, изменив счёт на 2:0.

Третий гол в игре принадлежал нападающему Элдору Шомуродову. Футболисты ЦСКА смогли забить только один мяч. Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу ФК «Ростов».

Болельщики даже не сомневались в том, что эксперты РПЛ признают лучшим игроком матча Хорена Байрамяна.

После матча с армейцами «жёлто-синие» заняли лидирующие позиции в турнирной таблице РПЛ, заработав в общей сложности 26 очков.

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