Вратаря «Ростова» Песьякова выбрали лучшим игроком матча с ЦСКА



Болельщики футбольного клуба «Ростов» приняли участие в традиционном голосовании за лучшего игрока матча с ЦСКА. Сильнейшим, по мнению фанатов, стал вратарь Сергей Песьяков.



В конце встречи с москвичами голкипер отразил пенальти нападающего Фёдора Чалова. Песьяков смог сохранить преимущество «Ростова», и «жёлто-синие» выиграли со счётом 3:2. Позже Сергей рассказал, что знает привычку Чалова до конца смотреть на вратаря, поэтому он не дёргался до самого удара.



По результатам голосования Песьяков набрал 4,6 балла из 5. В топ-5 также попали Павел Мамаев, Роман Ерёменко, Ивелин Попов и Эльдор Шомуродов.

