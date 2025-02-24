Эксперт: «Динамо» переплатило «Ростову» за капитана команды Данила Глебова

Фото: ФК Ростов

Дмитрий Селюк, футбольный агент, высказал своё мнение о переходе Данила Глебова из «Ростова» в «Динамо». По его словам, «Динамо» переплатило за 25-летнего футболиста.20 февраля Данил Глебов, полузащитник «Ростова», перешёл в «Динамо». Сумма трансфера составила 8 миллионов евро, что в рублях примерно равно миллиарду. Контракт рассчитан на пять лет.Некоторые эксперты в футбольном сообществе считают, что за Глебова заплатили слишком много.Как сказал сам Дмитрий Селюк, его реальная стоимость — 2-3 миллиона, и то благодаря тому, что он российский игрок и обладает определёнными качествами.В текущем сезоне бывший капитан «Ростова» провёл 23 матча в Российской премьер-лиге и Кубке России. На его счету один гол и одна результативная передача.