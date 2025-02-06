«Ростов» и «Динамо» не могут договориться по трансферу Данила Глебова

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Стала известна информация о переговорах между «Ростовом» и «Динамо» по поводу трансфера Данила Глебова. Об этом сообщает «Чемпионат».По информации спортивных изданий, полузащитник уже договорился о пятилетнем контракте. Сейчас стороны обсуждают детали сделки, которая, по предварительным данным, оценивается в 8 миллионов евро.Представители «Ростова» и «Динамо» пока не комментируют ситуацию. По официальным данным, Глебов в настоящее время находится на зимних сборах в ОАЭ с «Ростовом».Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Ростов» не собирается продавать своего ключевого игрока за 8 миллионов евро. Клуб хотел получить за 25-летнего футболиста 10 миллионов евро единовременно, что в пересчёте на рубли составляет более одного миллиарда. Поэтому отказ «Динамо» от сделки был вполне предсказуем.