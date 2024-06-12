Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Экс-вратарь «Ростова» Сергей Песьяков считает, что клуб не вполне соответствует уровню Валерия Карпина

Экс-вратарь «Ростова» Сергей Песьяков считает, что клуб не вполне соответствует уровню Валерия Карпина
Экс-вратарь «Ростова» Сергей Песьяков считает, что клуб не вполне соответствует уровню Валерия Карпина. Информацию об этом опубликовал портал «Чемпионат».

По словам вратаря, Карпин – лучший тренер, с которым он работал. Песьякову любопытно увидеть тренера в условном «Спартаке».

- Это просто любопытство, интерес, как бы играла команда. Была бы возможность подобрать более качественных футболистов, никого не обижая, - говорит Песьяков.

Футболист считает, что Карпин – амбициозный человек, и те места, на которых сейчас находится донская команда, – это не про него.

Напомним, Сергей Песьяков перешёл из «Ростова» в «Крылья Советов». Он играл за донскую команду с 2017 года. За это время он сыграл на поле 182 матча. В 50 из них он не пропустил ни одного мяча за два тайма.
Фото: ФК «Ростов»
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.