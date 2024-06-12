Фото: ФК «Ростов»

Экс-вратарь «Ростова» Сергей Песьяков считает, что клуб не вполне соответствует уровню Валерия Карпина. Информацию об этом опубликовал портал «Чемпионат».По словам вратаря, Карпин – лучший тренер, с которым он работал. Песьякову любопытно увидеть тренера в условном «Спартаке».- Это просто любопытство, интерес, как бы играла команда. Была бы возможность подобрать более качественных футболистов, никого не обижая, - говорит Песьяков.Футболист считает, что Карпин – амбициозный человек, и те места, на которых сейчас находится донская команда, – это не про него.Напомним, Сергей Песьяков перешёл из «Ростова» в «Крылья Советов». Он играл за донскую команду с 2017 года. За это время он сыграл на поле 182 матча. В 50 из них он не пропустил ни одного мяча за два тайма.