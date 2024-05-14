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Футбольный клуб «Ростов» ищет замену Сергею Песьякову

Футбольный клуб «Ростов» ищет замену Сергею Песьякову
ФК «Ростов» ищет замену для своего вратаря Сергея Песьякова. Об этом, цитируя тренера вратарей Виталия Кафанова, сообщил «Матч ТВ».

— Клуб уже находится в поиске такого вратаря и, надеюсь, найдет, — цитирует спортивное издание Кафанова.

Тренер считает, что найти такую же талантливую замену будет непростой задачей. Но клуб справится с ней.

Еще в конце апреля Сергей Песьяков собирался продлевать контракт, который истекает 30 июня. Однако на сегодняшний день ходят слухи, что голкипер перейдет в самарскую команду «Крылья Советов». А от предложения Карпина продолжить работать он отказался.

Сергей Песьяков уже более шести лет выступает за футбольный клуб «Ростов». За это время он провёл 182 матча, в 50 из которых ему удалось сохранить свои ворота «сухими».

В текущем сезоне Песьяков принял участие в 22 матчах. За эти игры он пропустил 34 мяча, но в шести матчах не пропустил ни одного гола.

Сейчас, по данным transfermarkt.world, стоимость Песьякова составляет 600 тысяч евро (59 миллионов рублей). Последний раз его так низко оценивали 8 лет назад. А самая высокая стоимость Сергея достигала 1-1,5 миллиона евро (99-148 миллионов рублей).
Фото: Дондей
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