Футбольный клуб «Ростов» ищет замену Сергею Песьякову

Фото: Дондей

ФК «Ростов» ищет замену для своего вратаря Сергея Песьякова. Об этом, цитируя тренера вратарей Виталия Кафанова, сообщил «Матч ТВ».— Клуб уже находится в поиске такого вратаря и, надеюсь, найдет, — цитирует спортивное издание Кафанова.Тренер считает, что найти такую же талантливую замену будет непростой задачей. Но клуб справится с ней.Еще в конце апреля Сергей Песьяков собирался продлевать контракт, который истекает 30 июня. Однако на сегодняшний день ходят слухи, что голкипер перейдет в самарскую команду «Крылья Советов». А от предложения Карпина продолжить работать он отказался.Сергей Песьяков уже более шести лет выступает за футбольный клуб «Ростов». За это время он провёл 182 матча, в 50 из которых ему удалось сохранить свои ворота «сухими».В текущем сезоне Песьяков принял участие в 22 матчах. За эти игры он пропустил 34 мяча, но в шести матчах не пропустил ни одного гола.Сейчас, по данным transfermarkt.world, стоимость Песьякова составляет 600 тысяч евро (59 миллионов рублей). Последний раз его так низко оценивали 8 лет назад. А самая высокая стоимость Сергея достигала 1-1,5 миллиона евро (99-148 миллионов рублей).