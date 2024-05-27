Фото: Соцсети ФК Ростов

Сергей Песьяков, бывший вратарь футбольного клуба «Ростов», перешёл в «Крылья Советов». Об этом 27 мая сообщило издание «РБ Спорт».Переход состоялся на правах свободного агента. Причина, по которой 35-летний футболист покинул «Ростов», не уточняется.Песьяков выступал за донскую команду с 2017 года. За это время он провёл на поле 182 матча, в 50 из которых ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. Однако несколько последних встреч он пропустил из-за травм бедра и поясницы, полученных в игре против «Спартака» в конце апреля.Последний матч за «Ростов» в рамках Российской Премьер-лиги Песьяков провёл на воротах. Его команда уступила «Зениту» со счётом 2:1.Ранее в СМИ появлялась информация о том, что супруга Сергея Песьякова, Ксения, могла повлиять на его решение перейти в «Крылья Советов». Однако сама Ксения опровергала эти слухи.