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Вратарь ФК «Ростов» Песьяков покинул сборную России

Вратарь ФК «Ростов» Песьяков покинул сборную России
Вратарь футбольного клуба «Ростов» Сергей Песьяков покинул сборную Россию. Об этом «желто-синие» сообщили 2 сентября.

По словам тренера вратарей национальной команды Виталия Кафанова, во время подготовительных сборов специалисты пытались оценить максимальное количество игроков.

- Сергея я хорошо знаю по работе в клубе. И сейчас, когда осталось два матча, и уже более-менее понятна ситуация, было принято решение вернуть его в «Ростов», чтобы он там продолжал тренироваться. Остальные вратари останутся до конца этого сбора, - прокомментировал Виталий Кафанов.

Напомним, Песьякова в сборную взял главный тренер Валерий Карпин. Он успел потренировать вратаря лично, когда возглавлял ФК «Ростов». Не исключено, что Сергею Песьякову пришлось вернуться в донскую команду из-за приближающегося матча «Ростова» с «Кубанью».

Теги: ФК Ростов

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