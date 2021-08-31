Вратарь ФК «Ростов» Песьяков покинул сборную России
Вратарь футбольного клуба «Ростов» Сергей Песьяков покинул сборную Россию. Об этом «желто-синие» сообщили 2 сентября.
По словам тренера вратарей национальной команды Виталия Кафанова, во время подготовительных сборов специалисты пытались оценить максимальное количество игроков.
- Сергея я хорошо знаю по работе в клубе. И сейчас, когда осталось два матча, и уже более-менее понятна ситуация, было принято решение вернуть его в «Ростов», чтобы он там продолжал тренироваться. Остальные вратари останутся до конца этого сбора, - прокомментировал Виталий Кафанов.
Напомним, Песьякова в сборную взял главный тренер Валерий Карпин. Он успел потренировать вратаря лично, когда возглавлял ФК «Ростов». Не исключено, что Сергею Песьякову пришлось вернуться в донскую команду из-за приближающегося матча «Ростова» с «Кубанью».