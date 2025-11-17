Иранский игрок "Ростова" получил травму, находясь на играх национальной команды

Фото: Соцсети

Полузащитник иранской сборной, выступающий за «Ростов», получил травму, информация предоставлена инсайдером Иваном Карповым.Мохаммад Мохеби был вынужден покинуть расположение иранской команды из-за полученной травмы. Ожидается, что хавбек пропустит предстоящую товарищескую встречу против Узбекистана. В предыдущем матче против Кабо-Верде Мохеби отыграл полный матч и отметился реализованным пенальти.Степень тяжести травмы пока не уточняется. Однако существует вероятность, что 23 ноября болельщики не смогут увидеть иранского полузащитника в составе "Ростова" в игре против "Крыльев Советов".