Иранский игрок "Ростова" получил травму, находясь на играх национальной команды
Полузащитник иранской сборной, выступающий за «Ростов», получил травму, информация предоставлена инсайдером Иваном Карповым.
Мохаммад Мохеби был вынужден покинуть расположение иранской команды из-за полученной травмы. Ожидается, что хавбек пропустит предстоящую товарищескую встречу против Узбекистана. В предыдущем матче против Кабо-Верде Мохеби отыграл полный матч и отметился реализованным пенальти.
Степень тяжести травмы пока не уточняется. Однако существует вероятность, что 23 ноября болельщики не смогут увидеть иранского полузащитника в составе "Ростова" в игре против "Крыльев Советов".