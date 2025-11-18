В начале декабря в Ростове на Тренева запретят остановку и парковку машин

Фото: Donday

В Ростове-на-Дону введут запрет на стоянку и остановку транспортных средств на улице Тренева. Информацию об этом предоставили в городском Департаменте автодорог и организации движения.Начиная с 6 декабря, будут действовать ограничения, а в рабочие дни с 8 утра до 6 вечера предусмотрена эвакуация автомобилей нарушителей. Запрет на остановку и парковку коснется участка улицы Тренева, прилегающего к дому № 17 на Рабочей площади.Водителям рекомендуется принять во внимание эти нововведения при планировании поездок по городу и учитывать их при выборе места для парковки. Соблюдение новых правил позволит избежать неприятностей и эвакуации транспортного средства.