До 15 тысяч рублей штрафа грозит жителям Ростовской области за «неправильную» дверь

Фото: Donday

За несоблюдение правил установки входной двери жителям Ростовской области может грозить штраф до 15 тысяч рублей. Oб этом информационному порталу Donday сообщила юрист Анна Павлова, практикующий в регионе.По словам юриста, в настоящее время нет законодательных актов, определяющих, в какую сторону должна открываться входная дверь в квартире или частном доме. Собственник самостоятельно принимает решение о выборе типа двери.- Штраф непосредственно за дверь, открывающуюся наружу, не предусмотрен, - комментирует юрист. – Наказание может быть применено только тогда, когда открытая дверь препятствует эвакуации других жильцов, блокируя им проход.Входные двери в жилых помещениях рассматриваются как эвакуационные, поэтому их конструкция должна обеспечивать возможность открытия по направлению к выходу. Это необходимо для того, чтобы обеспечить быструю и свободную эвакуацию людей из здания в случае пожара.- Также запрещается изменение направления открывания двери, а также установка дополнительных дверей, если это создаёт препятствия для эвакуации жильцов других квартир, - подчеркивает Анна Павлова.В случае самовольного изменения направления открытия двери, нарушителям придется заплатить штраф в размере до 15 тысяч рублей. Кроме того, соседи имеют право потребовать вернуть дверь в первоначальное состояние и в случае отказа могут обратиться в судебные органы.