До 15 тысяч рублей штрафа грозит жителям Ростовской области за «неправильную» дверь
За несоблюдение правил установки входной двери жителям Ростовской области может грозить штраф до 15 тысяч рублей. Oб этом информационному порталу Donday сообщила юрист Анна Павлова, практикующий в регионе.
По словам юриста, в настоящее время нет законодательных актов, определяющих, в какую сторону должна открываться входная дверь в квартире или частном доме. Собственник самостоятельно принимает решение о выборе типа двери.
- Штраф непосредственно за дверь, открывающуюся наружу, не предусмотрен, - комментирует юрист. – Наказание может быть применено только тогда, когда открытая дверь препятствует эвакуации других жильцов, блокируя им проход.
Входные двери в жилых помещениях рассматриваются как эвакуационные, поэтому их конструкция должна обеспечивать возможность открытия по направлению к выходу. Это необходимо для того, чтобы обеспечить быструю и свободную эвакуацию людей из здания в случае пожара.
- Также запрещается изменение направления открывания двери, а также установка дополнительных дверей, если это создаёт препятствия для эвакуации жильцов других квартир, - подчеркивает Анна Павлова.
В случае самовольного изменения направления открытия двери, нарушителям придется заплатить штраф в размере до 15 тысяч рублей. Кроме того, соседи имеют право потребовать вернуть дверь в первоначальное состояние и в случае отказа могут обратиться в судебные органы.