Игрок «Ростова» Виктор Мелёхин установил рекорд XXI века в РПЛ

Фото: ФК Ростов

Защитник футбольного клуба «Ростов» Виктор Мелёхин вписал свое имя в историю Российской Премьер-Лиги, установив новый рекорд среди молодых защитников. 22-летний игрок провел свой 100-й матч в рамках чемпионата России, выйдя на поле против нижегородского «Пари НН» в 23-м туре.Встреча, состоявшаяся сегодня в Нижнем Новгороде, завершилась минимальной победой «желто-синих» со счетом 1:0. Однако главным событием дня стало достижение Мелёхина. По данным спортивной статистики Opta, Виктор Мелёхин стал самым молодым центральным защитником в XXI веке, достигшим отметки в 100 сыгранных матчей в РПЛ. На момент его юбилейного матча ему исполнилось 22 года и 3 месяца.Этот результат позволил Мелёхину превзойти предыдущее достижение легендарного российского футболиста Алексея Березуцкого. Последний свою 100-ю игру в чемпионате России провел в возрасте 23 лет и 1 месяца.