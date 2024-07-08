Игрок ФК «Ростов» вошел в топ-5 лучших молодых футболистов РПЛ сезона-2023/2024

Фото: ФК Ростов

Игрок ФК «Ростов» Кирилл Щетинин вошел в топ-5 лучших молодых футболистов РПЛ сезона-2023/2024. В голосовании, проведенном спортивным изданием «Чемпионат», он занял четвертое место.Экс-капитан «Краснодара» Матвей Сафонов поставил Щетинина на четвертую позицию. За сезон-2023/2024 полузащитник отличился хорошими результатами: забил шесть голов и провел 23 игры в РПЛ.Щетинин — воспитанник курского «Авангарда», а затем начал играть за «Локомотив» и «Зенит». В 2021 году перешел в «Ростов» на правах аренды до конца сезона.