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Игрок ФК «Ростов» вошел в топ-5 лучших молодых футболистов РПЛ сезона-2023/2024

Игрок ФК «Ростов» вошел в топ-5 лучших молодых футболистов РПЛ сезона-2023/2024
Игрок ФК «Ростов» Кирилл Щетинин вошел в топ-5 лучших молодых футболистов РПЛ сезона-2023/2024. В голосовании, проведенном спортивным изданием «Чемпионат», он занял четвертое место.

Экс-капитан «Краснодара» Матвей Сафонов поставил Щетинина на четвертую позицию. За сезон-2023/2024 полузащитник отличился хорошими результатами: забил шесть голов и провел 23 игры в РПЛ.

Щетинин — воспитанник курского «Авангарда», а затем начал играть за «Локомотив» и «Зенит». В 2021 году перешел в «Ростов» на правах аренды до конца сезона.
Фото: ФК Ростов
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