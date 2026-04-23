Лидер обороны «Ростова» Виктор Мелехин в ближайшее время может сменить клуб

Защитник «Ростова» Виктор Мелехина может покинуть донской клуб в ближайшее трансферное окно. Об интересе к 22-летнему россиянину со стороны «Локомотива» и «Динамо» 23 апреля сообщил инсайдер Иван Карпов.Журналист отметил, что Виктор Мелехин стал целью москвичей из-за приближающегося лимита. С нового сезона в российском чемпионате правило на легионеров начнет действовать по схеме «12+7».Виктор Мелехин защищает цвета донского клуба с 2021 года. В текущем сезоне РПЛ он отметился 1 голом в 24 матчах По информации портала Transfermarkt, рыночная цена игрока равна 3 миллионам евро.