Разбитые автомобили в Ростовской области распродают по минимальной стоимости

Фото: ГИС Торги

В Ростовской области объявили о распродаже поврежденных легковых автомобилей, находящихся в государственной собственности. На аукцион выставлены машины с явными дефектами, ржавчиной и даже в аварийном состоянии, причем стартовые цены на них символически низки.Торги, информация о которых размещена на площадке «ГИС Торги», предлагают потенциальным покупателям приобрести как отечественные, так и зарубежные марки автомобилей. Среди лотов – ВАЗ 111930 "Лада Калина" 2008 года выпуска, оцененная в 64 тысячи рублей. Автомобиль имеет видимые, а возможно, и скрытые повреждения. Также на продажу выставлен ВАЗ 211440 "Лада Самара" 2006 года за 27 тысяч рублей, который, как и "Калина", требует серьезного ремонта.Для любителей классики представлен редкий Mercedes 1981 года выпуска. Этот автомобиль находится в аварийном состоянии, разукомплектован и продается в качестве "годных остатков" по стартовой цене всего 15 тысяч рублей.Все выставленные на аукцион транспортные средства продаются в состоянии "бывшие в эксплуатации", с указанием на наличие как видимых, так и потенциально скрытых повреждений. Покупателям следует быть готовыми к тому, что реальная стоимость восстановления может значительно превысить начальную цену.Прием заявок на участие в торгах продлится до 6 июля. Сам аукцион состоится через неделю после окончания приема заявок. Все автомобили находятся по адресу: хутор Калинин, ул. Донская, дом 19, Мясниковский район, Ростовская область.