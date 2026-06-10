Главный тренер ГК «Ростов-Дон» рассказала о сезоне, который провели новички команды

Фото: ГК Ростов-Дон

Главный тренер ГК «Ростов-Дон» Ирина Дибирова поделилась впечатлениями о сезоне, который провели новички команды. По её словам, все новые спортсменки успешно справились с поставленными задачами, хотя и не обошлось без трудностей.В сезоне-2025/26 в состав «Ростов-Дона» вошли вратарь Анастасия Рябцева и левая крайняя Виктория Ковшикова. Кроме того, в команду вернулась олимпийская чемпионка Марина Судакова. Ирина Дибирова отметила, что Виктория быстро адаптировалась в коллективе и показала стабильную игру на протяжении всего сезона.«В конце она, возможно, немного заволновалась из-за участия в финалах и из-за серии матчей с родной «Астраханочкой», — рассказала тренер. — Но в целом она была стабильна, и мы ею очень довольны».Марина Судакова благодаря своему опыту помогла команде добиться нескольких побед. Она выступала за «Ростов-Дон» на протяжении 17 сезонов, начав карьеру в 2003 году с дублирующего состава и перейдя в основную команду на позицию правого крайнего через год.Спортсменка объявила о завершении спортивной карьеры после завершения сезона.В сезоне-2025/26 ГК «Ростов-Дон» стал чемпионом России. Для донской команды это уже десятая победа в Суперлиге.