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Крупный пожар возник в центре Ростова 10 июня

Крупный пожар возник в центре Ростова 10 июня
Крупный пожар возник в центре Ростова 10 июня. Очевидцы прислали фото возгорания.

Судя по кадрам, что-то горит в районе музыкального театра. На месте собираются пожарные. Экстренные службы пока официальных комментариев не дают.
Фото: Дондей
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