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Трое игроков ФК «Ростов» отправятся на сборы национальной молодежной команды

Трое игроков ФК «Ростов» отправятся на сборы национальной молодежной команды
Трое футболистов «Ростова» вызваны в молодежную сборную России. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе донского клуба.

17-летний Виктор Мелёхин, 21-летний Александр Сильянов и 18-летний Андрей Лангович примут участие в мартовских учебно-тренировочных сборах.

Мелехин входит в состав «Ростова» с 2021 года. За это время он провел 13 матчей в молодежном первенстве, а в июле - три игры за основную команду. 22 августа в гостевом матче 5-го тура против «Нижнего Новгорода» он дебютировал в РПЛ. Его стоимость оценивается в 400 тысяч евро.

В конце мая 2021 года в состав донского клуба вошел и Александр Сильянов. В составе сборной России (U-19) дебютировал в феврале 2020 года. Является обладателем Кубка России и чемпионом молодежного первенства. Трансферная стоимость футболиста – 900 тысяч евро.

Андрей Лангович - воспитанник ФК «Ростов». 23 июля 2021 года дебютировал в чемпионате России, выйдя на 80-й минуте домашнего матча против московского «Динамо» (0:2). Его стоимость составляет 350 тысяч евро.

После ухода пяти легионеров из донской команды все трое защитников вышли на поле в основном составе против «Рубина». Клуб под руководством Валерия Карпина завершил матч победой - 2:1.
Фото: ФК «Ростов».
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