Игрок «Ростова» Даниил Шанталий заменил в команде экс-капитана Данила Глебова

Фото: ФК Ростов

Игрок «Ростова» Даниил Шанталий заменил в команде Данила Глебова. Это подтверждают статистические данные по матчам, где молодой футболист демонстрирует яркую игру.Молодой футболист не только сравнялся с бывшим капитаном «Ростова», но и превзошёл его по ряду показателей. Глебов в среднем делает 15,3 перехвата за игру, а Шанталий — 15,7. Глебов успешно отбирает мяч в 56% случаев, а Шанталий — в 62%.Молодой футболист уже сейчас демонстрирует высокий уровень игры в качестве связующего звена. Со временем, когда он наберётся опыта, его показатели в атаке могут сравниться с показателями Глебова.Отметим, Шанталий – воспитанник молодежного состава донского клуба. Он укрепил команду в 2024 году.