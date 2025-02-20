Фото: ФК Ростов

Бывший футболист Александр Гацкан выразил готовность вернуться в «Ростов». Он хотел бы занять место капитана команды Данила Глебова, который перешёл в «Динамо».- Кем играть «Ростову», если Глебов уйдёт? Я могу вернуться, ха-ха. Шутка. Есть молодые игроки, которые могут стать основой команды. Есть Шанталий и ещё несколько хороших ребят из «Ростова-2». Конечно, они не сразу достигнут уровня Глебова», — сказал Гацкан в интервью «РБ Спорт».Напомним, что Александр завершил свою футбольную карьеру в 2021 году. В 2008-м он выступал за «Ростов», а спустя 11 лет перешёл в «Крылья Советов», где провёл три сезона и принял решение завершить карьеру.Отметим, что новость о переходе Глебова в московский клуб прозвучала только сегодня, а уже имеются претенденты на его место.