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Бывший футболист Александр Гацкан выразил готовность вернуться в «Ростов»

Бывший футболист Александр Гацкан выразил готовность вернуться в «Ростов»
Бывший футболист Александр Гацкан выразил готовность вернуться в «Ростов». Он хотел бы занять место капитана команды Данила Глебова, который перешёл в «Динамо».

- Кем играть «Ростову», если Глебов уйдёт? Я могу вернуться, ха-ха. Шутка. Есть молодые игроки, которые могут стать основой команды. Есть Шанталий и ещё несколько хороших ребят из «Ростова-2». Конечно, они не сразу достигнут уровня Глебова», — сказал Гацкан в интервью «РБ Спорт».

Напомним, что Александр завершил свою футбольную карьеру в 2021 году. В 2008-м он выступал за «Ростов», а спустя 11 лет перешёл в «Крылья Советов», где провёл три сезона и принял решение завершить карьеру.

Отметим, что новость о переходе Глебова в московский клуб прозвучала только сегодня, а уже имеются претенденты на его место.
Фото: ФК Ростов
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