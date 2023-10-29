Лучшим игроком матча «Ростов» – «Локомотив» стал Кирилл Щетинин

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Лучшим игроком матча «Ростов» – «Локомотив» стал 21-летний полузащитник Кирилл Щетинин. Информация об этом появилась в социальных сетях донской команды.Игра против «Локомотива» прошла 28 октября. Матч состоялся на стадионе «Ростов Арена». Первый гол забил полузащитник Кирилл Щетинин. «Желто-синие» победили со счетом 1:0. Щетинин получил кубок лучшего игрока матча.Напомним, игрок – воспитанник академии курского «Авангарда». Затем Кирилл выступал за московский «Локомотив». Полузащитник был признан лучшим игроком Москвы среди футболистов 2002 года рождения. В 2019-м подписал контракт с «Зенитом». Он провел четыре матча в Юношеской лиге УЕФА-2019/20. А в 2021-м перешел в «Ростов».