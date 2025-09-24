Хорен Байрамян не исключил уход из «Ростова»

Фото: ФК Ростов.

Хорен Байрамян заявил о том, что заключил контракт с ФК "Ростов" на год. Решение о продлении контракта футболист будет принимать совместно с руководителями клуба.- Мне 33 года, - не знаю, сколько ещё смогу играть, но пока нахожусь в Ростове, - делится Хорен Байрамян. - Без понятия, на сколько лет у меня ещё хватит сил, пока чувствую себя нормально.На сегодняшний день Хорен Байрамян продолжает играть в ростовском клубе и сборной Армении в качестве полузащитника.Завершать карьеру футболист не планирует, хотя осторожен с заключением игрового контракта.