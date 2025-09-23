По итогу 9-го тура РПЛ "Ростов" занимает 11-ю строчку

Фото: ФК Ростов

По завершении девятого тура РПЛ футбольный клуб "Ростов" сохраняет за собой 11-ю позицию в турнирной таблице. В последней игре команда из Ростова-на-Дону встретилась на выезде с "Балтикой".Калининградский клуб входит в число лидеров российского чемпионата, имея в своем активе 17 очков и не потерпев ни одного поражения. "Ростов", напротив, столкнулся с трудностями в начале сезона, одержав всего две победы в восьми матчах.Исходя из статистики, ростовская команда, казалось, должна была уступить в этой встрече. Однако матч завершился без забитых голов, принеся "Ростову" одно очко и доведя общее количество до девяти за девять туров. Теперь "Ростов" находится всего в двух строчках от зоны вылета.Донская команда располагается на 11-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Стоит отметить, что в прошлом сезоне "Ростов" занимал 8-ю строчку.Лидирующие позиции по-прежнему удерживают "Краснодар", ЦСКА и "Балтика". В нижней части таблицы находятся "Акрон", "Пари НН" и "Сочи".