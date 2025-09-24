Новости
Полина Диброва попала в больницу из-за хейта на фоне развода с супругом

Полина Диброва попала в больницу из-за хейта на фоне развода с мужем. Своими мыслями многодетная мама поделилась в одном из шоу накануне.

Напомним, слухи о разводе Полины и Дмитрия Дибровых появились около двух месяцев назад. Многодетная мама ушла от телеведущего к бизнесмену и мужу своей подруги Роману Товстику. Позже официально это подтвердили адвокаты пары. Супруги приняли решение разойтись мирно и без скандалов.

Когда правда об измене модели вскрылась, многие подписчики осудили поступок Дибровой. Якобы она отбила чужого мужчину и пытается «отмыться» от позора. Как рассказала сама Полина, читать такие комментарии было сложно.

Женщина поделилась, что после очередного высказывания она попала в больницу. Диброва потеряла сознание и ударилась головой. В сети всплыли и фото с синяками под глазами ростовчанки.

«То, что сейчас происходит в интернете, — это настоящая травля. Когда я находилась на отдыхе с детьми, я лишний раз боялась взять телефон в руки… А когда взяла, то потеряла сознание. Стукнулась, у меня здесь шрам. <…> Об этом даже не знает Дмитрий. Я никому ничего не говорю. Я переживаю это внутри», — сказала Диброва.
