Кадры сгоревшей в Ростове квартиры на Северном обнародовало МЧС

МЧС обнародовало фотографии сгоревшей квартиры в центре Северного микрорайона в Ростове. Инцидент произошел 23 сентября в доме на проспекте Космонавтов, 30/22 на 5-м этаже.

Огонь охватил площадь 15 квадратных метров. Пламя было оперативно потушено спасателями в течение получаса. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.

Группа спасателей из 25 человек эвакуировала 15 жильцов из задымленного подъезда. 10 местных житетелей эвакуировались самостоятельно.

На кадрах с места ЧП можно увидеть полностью черный от сажи пол. Стекла на балконе обволокла копоть. Просто чудо, что диван и деревянный шкаф-стена, находящиеся возле очага пожара, не пострадали.


Кроме квартиры, повреждения получили также балконы верхних четырех этажей. Дознаватели выясняют, что послужило причиной такого сильного возгорания.
фото: ГУ МЧС по Ростовской области
