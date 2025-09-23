Новости
В Ростовской области объявили ракетную и беспилотные опасности

В Ростовской области был введён режим повышенной опасности в связи с угрозой применения беспилотных летательных аппаратов и ракет. Данная информация была оперативно доведена до населения посредством мобильного приложения МЧС России вечером 23 сентября.

Жителям региона настоятельно рекомендуется незамедлительно покинуть открытые пространства на улицах и укрыться в закрытых помещениях, не приближаться к оконным проёмам.

Следует отметить, что подобные меры являются стандартной практикой в контексте современных угроз безопасности, связанных с использованием беспилотных технологий и ракетных систем. Они основаны на принципах многоуровневой защиты и координации действий различных служб и ведомств для обеспечения максимальной эффективности в предотвращении потенциальных инцидентов.
Фото: Ростов ру.
