В Ростовской области объявили ракетную и беспилотные опасности

Фото: Ростов ру.

В Ростовской области был введён режим повышенной опасности в связи с угрозой применения беспилотных летательных аппаратов и ракет. Данная информация была оперативно доведена до населения посредством мобильного приложения МЧС России вечером 23 сентября.Жителям региона настоятельно рекомендуется незамедлительно покинуть открытые пространства на улицах и укрыться в закрытых помещениях, не приближаться к оконным проёмам.Следует отметить, что подобные меры являются стандартной практикой в контексте современных угроз безопасности, связанных с использованием беспилотных технологий и ракетных систем. Они основаны на принципах многоуровневой защиты и координации действий различных служб и ведомств для обеспечения максимальной эффективности в предотвращении потенциальных инцидентов.