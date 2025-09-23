Новости
В Ростове отменили «Донской марафон» 28 сентября

В Ростове отменили «Донской марафон». Организаторы сообщили об этом всего за несколько дней до запланированной даты.

Мероприятие должно было пройти 28 сентября. Тысячи спортсменов и любителей собирались принять участие, чтобы проверить свои силы и пробежать дистанцию. Однако в этом году забег не состоится.

Организаторы объяснили отмену сложной обстановкой. По-видимому, решение связано с постоянными воздушными атаками в регионе. Для обеспечения безопасности людей соревнования решили перенести на более благоприятный период.

Тем, кто уже зарегистрировался, предложили два варианта: пробежать дистанцию со скидкой 50% на других марафонах или сохранить регистрацию на следующий год.
Фото: Для иллюстрации.
