Ростовчане чаще всего покупают недвижимость Таиланда

Жители Ростова-на-Дону чаще всего выбирают Таиланд для покупки зарубежной недвижимости. Об этом сообщили Donday представители федеральной компании «Этажи» 23 сентября.

В 2025 году почти 30% сделок с недвижимостью за границей были заключены с жителями Ростова-на-Дону, и большинство из них выбрали Таиланд. На втором месте по популярности оказалась Турция с долей в 14%. Далее следуют ОАЭ и Бали, которые привлекли 7% покупателей. США и Узбекистан разделили четвертое место с 4% сделок каждый. Оставшиеся 34% сделок распределены между Болгарией, Арменией, Казахстаном, Азербайджаном и Белоруссией.

Директор федеральной компании «Этажи» Андрей Иванов отметил, что ростовчане всё чаще рассматривают приобретение недвижимости за границей не только как финансовое вложение, но и как способ для семьи наслаждаться комфортным климатом.

Таиланд привлекает покупателей благодаря выгодным ценам, доступным сделкам и хорошо развитой инфраструктуре. Турция пользуется популярностью из-за программ инвестиционного гражданства и близости к России. ОАЭ привлекают как премиальное направление, а Бали выбирают те, кто ценит экзотику и подходит для фрилансеров.
