Игрок из футбольного клуба «Ростов» Хорен Байрамян в первый раз сыграл в составе сборной Армении

В первый раз в составе сборной Армении сыграл полузащитник футбольного клуба «Ростов» Хорен Байрамян. Об этом сообщили в пресс-службе донской команды.Решение выйти на поле за сборную родной страны 28-летний Байрамян принял в июле 2020 года. Спортсмену это удалось – помочь команде получилось 5 сентября во время встречи с Северной Македонией в рамках Лиги наций УЕФА. Матч был проигран игроками из Армении со счетом 2:1, но полузащитнику удалось провести весь первый тайм.Байрамян является выпускником Ростовского областного училища олимпийского резерва. Закончив обучение, он стал выступать в молодежном составе «желто-синих».