Ростовскому аэропорту Платов выделят 1,15 миллиарда рублей в виде компенсации

Фото: Платов.

Росавиация сообщила, что на поддержку закрытых аэропортов Юга России будет выделено более шести миллиардов рублей. Средства выделили за период с декабря 2024-го по июнь 2025 года.В частности, ростовскому аэропорту Платов выделят 1,15 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на обеспечение работы предприятия и своевременную выплату заработной платы сотрудникам.С 24 февраля 2022 года ростовский аэропорт Платов не принимает и не отправляет рейсы из-за начала специальной военной операции. Персонал и воздушные суда были переведены в другие аэропорты. Вот уже три года крупнейший авиаузел региона остаётся без работы. Несмотря на это, из государственного бюджета ежегодно выделяются значительные средства на его содержание.С сентября начал работу аэропорт в Краснодаре, который стал ближайшим воздушным хабом к Ростову. О возобновлении полётов из Платова пока не сообщается.