Фото: Ростов ру.

В Ростове на Суворова после провалившегося крана осталась огромная дыра в асфальте. Происшествие случилось днем 23 сентября в районе пересечения с Ворошиловским проспектом.Автокран двигался по улице Суворова, когда под ним провалился асфальт. В итоге машина застряла в дыре, а из поврежденной трубы на улицу хлынула вода.Прибывшие аварийные службы перекрыли дорогу и вытащили кран. Проезд, тем не менее, не открыли: на месте остался широкий и глубокий провал. Диаметр – примерно полтора метра, спускаться внутрь специалистам аварийной бригады приходилось по лестнице.В итоге территорию возле места провала перекрыли. В центре города начались шестибалльные пробки, Ворошиловский проспект встал в глухую пробку.