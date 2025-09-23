Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове на Суворова после провалившегося крана осталась огромная дыра в асфальте

В Ростове на Суворова после провалившегося крана осталась огромная дыра в асфальте

В Ростове на Суворова после провалившегося крана осталась огромная дыра в асфальте. Происшествие случилось днем 23 сентября в районе пересечения с Ворошиловским проспектом.

Автокран двигался по улице Суворова, когда под ним провалился асфальт. В итоге машина застряла в дыре, а из поврежденной трубы на улицу хлынула вода.

Прибывшие аварийные службы перекрыли дорогу и вытащили кран. Проезд, тем не менее, не открыли: на месте остался широкий и глубокий провал. Диаметр – примерно полтора метра, спускаться внутрь специалистам аварийной бригады приходилось по лестнице.

В итоге территорию возле места провала перекрыли. В центре города начались шестибалльные пробки, Ворошиловский проспект встал в глухую пробку.
Фото: Ростов ру.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.