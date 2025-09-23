В Ростове-на-Дону повторно пропал 82-летний Григорий Куприяненко
В Ростове-на-Дону повторно пропал 82-летний мужчина. О местонахождении Григория Куприяненко ничего не известно с 22 сентября.
Стоит упомянуть, что летом 2024 года мужчина уже терялся. Тогда пенсионер ушёл из дома в хуторе Пятихатки Неклиновского района. Дедушку нашли через трое суток.
В указанный день пожилой человек покинул свой дом. Родственники забеспокоились, когда он перестал отвечать на звонки. Их собственные попытки найти его оказались безуспешными. Положение усугублялось тем, что дедушка нуждался в регулярном медицинском наблюдении. Его родные обратились за поддержкой к добровольцам.
Рост Григория составляет примерно 172 сантиметра, у него худощавое телосложение. У мужчины тёмные, с сединой, волосы и светлые глаза.
В день, когда он исчез, на нём были тёмно-синий жилет, светлая клетчатая рубашка, синие штаны и чёрные ботинки.
Григорий Куприяненко нуждается в медицинской помощи. Если вам довелось его видеть, пожалуйста, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.