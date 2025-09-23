В Ростове-на-Дону повторно пропал 82-летний Григорий Куприяненко

Фото: Лиза Алерт

В Ростове-на-Дону повторно пропал 82-летний мужчина. О местонахождении Григория Куприяненко ничего не известно с 22 сентября.Стоит упомянуть, что летом 2024 года мужчина уже терялся. Тогда пенсионер ушёл из дома в хуторе Пятихатки Неклиновского района. Дедушку нашли через трое суток.В указанный день пожилой человек покинул свой дом. Родственники забеспокоились, когда он перестал отвечать на звонки. Их собственные попытки найти его оказались безуспешными. Положение усугублялось тем, что дедушка нуждался в регулярном медицинском наблюдении. Его родные обратились за поддержкой к добровольцам.Рост Григория составляет примерно 172 сантиметра, у него худощавое телосложение. У мужчины тёмные, с сединой, волосы и светлые глаза.В день, когда он исчез, на нём были тёмно-синий жилет, светлая клетчатая рубашка, синие штаны и чёрные ботинки.Григорий Куприяненко нуждается в медицинской помощи. Если вам довелось его видеть, пожалуйста, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.