В Ростовской области горит дом после атаки беспилотников

В Ростовской области силы противовоздушной обороны успешно отражают атаку беспилотных летательных аппаратов, как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Системы ПВО активно работают в Таганроге и ряде других районов, включая Мясниковский, Миллеровский, Куйбышевский, Шолоховский, Тарасовский и Верхнедонской.

В станице Базковской, расположенной в Шолоховском районе, произошёл пожар в частном доме. На место происшествия незамедлительно отправились дежурные спасательные службы.

Информация о возможных пострадавших уточняется.

Ранее глава Таганрога Светлана Камбулова подтвердила работу систем ПВО в городе, отметив, что на земле есть последствия.
Фото: Ростов ру
