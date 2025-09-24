В Ростовской области горит дом после атаки беспилотников

Фото: Ростов ру

В Ростовской области силы противовоздушной обороны успешно отражают атаку беспилотных летательных аппаратов, как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.Системы ПВО активно работают в Таганроге и ряде других районов, включая Мясниковский, Миллеровский, Куйбышевский, Шолоховский, Тарасовский и Верхнедонской.В станице Базковской, расположенной в Шолоховском районе, произошёл пожар в частном доме. На место происшествия незамедлительно отправились дежурные спасательные службы.Информация о возможных пострадавших уточняется.Ранее глава Таганрога Светлана Камбулова подтвердила работу систем ПВО в городе, отметив, что на земле есть последствия.