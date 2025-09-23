Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове-на-Дону неизвестные протаранили забор зоопарка

В Ростове-на-Дону неизвестные протаранили забор зоопарка
В Ростове-на-Дону неизвестные протаранили забор зоопарка. Об этом 23 сентября сообщили очевидцы Donday.

Горожане заметили полицейские машины и множество людей у зоопарка вечером 22 сентября. Один из свидетелей рассказал, что заметил полицейских и машины, а утром забор уже был огорожен сигнальной лентой.

В результате инцидента бетонная стена обрушилась, а металлическая конструкция погнулась. Пострадавших, вероятно, нет, так как в момент происшествия скорой помощи рядом не оказалось.
фото: дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.