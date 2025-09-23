фото: дондей

В Ростове-на-Дону неизвестные протаранили забор зоопарка. Об этом 23 сентября сообщили очевидцы Donday.Горожане заметили полицейские машины и множество людей у зоопарка вечером 22 сентября. Один из свидетелей рассказал, что заметил полицейских и машины, а утром забор уже был огорожен сигнальной лентой.В результате инцидента бетонная стена обрушилась, а металлическая конструкция погнулась. Пострадавших, вероятно, нет, так как в момент происшествия скорой помощи рядом не оказалось.