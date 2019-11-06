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ХК «Ростов» «всухую» обыграл китайский «Ценг Тоу»

ХК «Ростов» «всухую» обыграл китайский «Ценг Тоу»
На выезде хоккейный клуб «Ростов» обыграл китайский «Ценг Тоу». Игра прошла 7 ноября.

С самого начала матч обещал быть интересным. Первая шайба залетела в ворота «Ценг Тоу» примерно через полминуты после начала игры. Счёт открыл дебютант стартового состава Владислав Туник. В первом периоде хозяева не создали ни одного по-настоящему опасного момента. В раздевалку команды ушли, когда цифры на табло показывали 0:1.

В начале второй двадцатиминутки китайцы пытались пробить ростовского вратаря, но безуспешно. Голкипер соперника же вскоре пропустил две шайбы разницей в две минуты. Здесь отметились Роман Опалев и Егор Кулаков.

Третий период начался с активной атаки хозяев и травмы, полученной нападающим Ранисом Миргалиевым. Вскоре преимущество «кондоров» увеличилось ещё больше благодаря дублю Кулакова. Вратарь Данил Кудашев заработал вторую в сезоне «сухую» победу, не пропустив в матче ни одной шайбы. В заключительной выездной встрече в Китае «Ростов» одержал победу со счётом 0:4.

Новая серия матчей начнётся 11 ноября на домашней площадке.

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