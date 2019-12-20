В гостях ХК «Ростов» обыграл «Рязань»



Хоккейный клуб «Ростов» победил в матче с «Рязанью». Игра прошла 21 декабря на гостевом льду.



Первый период протекал довольно спокойно. Команды создали буквально пару опасных моментов, на довести их до ума не смогли. Под занавес первой двадцатиминутки с поля удалили рязанца Алексея Яценко. «Кондоры» не смогли воспользоваться численным превосходством, и спортсмены ушли в раздевалки со счетом 0:0.



После перерыва соперники на время лишились ещё одного игрока, но и это не помогло «Ростову». Наоборот, хозяева явно стали злиться, и донской вратарь едва успевал отбивать шайбы. Атмосфера на льду накалялась, но счёт при этом оставался таким же.



Третий период прошёл без изменений. Основное время закончилось, когда цифры на электронном табло показывали 0:0. В овертайме защитник Алексей Царёв пошёл на умышленный фол, иначе «Ростов» не избежал бы пропущенной шайбы. Дополнительное время закончилось тем же «сухим» счётом. Судья назначил серию буллитов – 3:2 в пользу «кондоров». Дончанам присудили победу со счётом 1:0.

Очередной матч запланирован на 23 декабря. «Ростов» сыграет с казанским «Барсом».